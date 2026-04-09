In der Frankfurter Klassikstadt gibt es diesmal eine ganz besondere Auktion. Dort kommen 35 Oldtimer, Youngtimer und mobile Raritäten in einer so genannten No-Reserve-Auktion unter den Hammer. Das bedeutet: Die begehrten Fahrzeuge werden vor Ort auf jeden Fall und ohne einen Mindestpreis verkauft. Das kommt eher selten vor, entsprechend groß ist das Interesse. Diese Art von Versteigerungen lockt Schnäppchenjäger an. Allerdings sind die nicht allein - und das treibt wieder die Preise in die Höhe. Wer nimmt am Ende sein Traumauto zu einem fairen Kurs mit nach Hause - und wer geht leer aus?