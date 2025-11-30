Deutschlands Auto-Auktionen: Profis gegen Amateure! In München kämpfen Autohändler um die erlesensten Oberklasse-Gebrauchtwagen, die der Markt zu bieten hat. Das einzige Ziel: ein möglichst hoher Wiederverkaufswert. Währenddessen misten die Behörden in Hamburg ihren Fuhrpark aus. Bei der riesigen Versteigerung können Normalos wie du und ich erstaunliche Schnäppchen schlagen. Wie unterscheiden sich die Bieter-Strategien der Amateure von denen der Gebrauchtwagenprofis?