In einer Minute mal eben 200.000 Euro ausgeben: GRIP blickt hinter die Kulissen der teuersten Fahrzeug-Versteigerungen! Im schweizerischen Toffen wechseln erlesene Oldtimer den Besitzer. Vielleicht weniger schick, dafür genauso teuer: Bei der Land- und Baumaschinenauktion im niedersächsischen Meppen schlagen die riesigen Traktoren und Spezialgefährte schnell mit mehreren Tausend Euro zu Buche. Landwirte und Oldtimerfans im Bieterrausch!
Reise Autoauktion Extrem III (Folge 405)
red 05.02.2026 - 23:34 Uhr