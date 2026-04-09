Caterham 275 gegen Honda Gold Wing! Die GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie und Jens Kuck wollen wissen: Welches Konzept macht mehr an: zwei oder vier Räder? Auf der einen Seite ein puristischer Leichtbau-Roadster mit null Ausstattung. Auf der anderen ein Luxus-Reisedampfer mit allem Drum und Dran. Caterham 275 und Honda Gold Wing GL 1800 Tour könnten unterschiedlicher kaum sein. Doch beide kosten ziemlich genau 36.000 Euro! Und diesmal haben wir den Spieß umgedreht: Während weniger Auto nicht geht, bietet das Motorrad allen erdenklichen Komfort. Von der Sitzheizung über eine Doppelkupplung bis hin zum Airbag. Aber was macht am Ende mehr Spaß: ein rasender Alu-Einbaum mit 137 PS und vier Rädern oder ein fast 400 Kilo schweres Reisemotorrad mit 126 PS und Sechszylinder-Boxermotor?