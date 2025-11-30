Dieser Weihnachtsmarkt ist inzwischen über die Grenzen der Region hinaus bekannt und zählte laut einer Umfrage unter unseren Leserinnen und Lesern 2024 sogar zu den schönsten Weihnachtsmärkten in Franken: Die Mitwitzer Schlossweihnacht findet am ersten Adventswochenende im oberfränkischen Landkreis Kronach statt. An drei Tagen - vom 28. bis 30. November 2025 - stellen rund 100 Kunsthandwerker und Aussteller rund um das festlich beleuchtete Renaissance-Wasserschlos ihre Waren aus.