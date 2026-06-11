Kurz nach seiner Weltpremiere hat der neue Supersportwagen von Audi ein paar Demorunden im Werk Neckarsulm gedreht. Zahlreiche Beschäftigte nutzten die Gelegenheit, um den 1001 PS starken Nuvolari aus nächster Nähe anzuschauen. Mit dem Zweisitzer will Audi seinen Vorsprung durch Technik unterstreichen. Dazu gehört unter anderem das Antriebskonzept mit einem Achtzylinder- und drei E-Motoren. Neu ist auch der vorausschauende quattro-Antrieb. Für die Beschäftigten in Neckarsulm war der erste Auftritt des Wagens ein ganz besonderer Moment. Schließlich werden die Rohkarossen für die 499 Exemplare des Supersportwagens im Werk des Autobauers in der Region gefertigt. Nach den Demorunden konnten sich auch Besucherinnen und Besucher des Audi-Forums den Nuvolari ausgiebig anschauen.