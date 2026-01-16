Er ist der "Herr der Ringe"! Audi hat sein Flaggschiff - den A8 - runderneuert. Was kann der neue besser als sein Vorgänger? Was taugt die Vielzahl an ausgeklügelten Assistenzsystemen? Und vor allem: Ist er sein Geld wert? Einen voll ausgestatteten A8 W12 von 2004 gibt es bereits für unter 20.000 Euro, der neue startet erst mal bei über 90.000. GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie knöpft sich beide Ingolstädter vor und vergleicht Alt gegen Neu.