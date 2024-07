Der Zahntourismus in Ungarn erlebt auch in diesem Sommer einen bemerkenswerten Aufschwung. Mit steigenden Patientenzahlen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz setzt sich Ungarn als bevorzugte Destination für qualitativ hochwertige und kostengünstige Zahnbehandlungen weiterhin durch. Besonders im Sommer nutzen viele Menschen die Ferienzeit, um zahnmedizinische Behandlungen mit einem erholsamen Urlaub zu verbinden. Auch in der Smilezentrum Zahnklinik in Györ ist der Sommer keine Ferienzeit für das Team, denn auch hier verzeichnet man starke Nachfrage zur Zahnbehandlung im Sommer. So eignet sich die Region Györ zudem auch als Feriendestination mit perfekter Ausflugslage. neben den örtlichen touristischen Atrraktionen ist man von Györ auch schnell an Ausflugsorten wie Balaton oder Budapest.