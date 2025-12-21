Der Aston Martin DB11 Volante ist eines der teuersten und schnellsten Cabrios aus England. Der Vier-Liter-V8-Biturbo mit 510 PS startet bei rund 200.000 Euro. Sein Konkurrent aus Deutschland: der Mercedes-AMG GT C Roadster, ebenfalls mit V8-Aggregat. Mit 557 PS unter der Haube startet die Reise bei mindestens 160.000 Euro. GRIP checkt: Welches Power-Cabrio ist besser? Auf dem Prüfstand: Highspeed, Komfort, Handling, Performance und natürlich der Sound.
Reise Aston Martin DB11 Volante vs. Mercedes-AMG GT C Roadster (Folge 451)
red 20.12.2025 - 23:34 Uhr