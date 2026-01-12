Bei älteren Fahrzeugen fehlen oft nützliche Elektronik-Helferlein, die den Autoalltag einfacher machen. Die Lösung: Systeme zum Nachrüsten. Gebrauchtwagen-Experte Det Müller testet die neuesten Produkte. Er checkt Einbau, Preis und Funktionalität eines nachrüstbaren Regensensors, einer Multimedia-Anlage und eines Fahrspurassistenten. Wie viel Geld muss man dafür ausgeben? Wie einfach geht der Einbau? Und: Taugen die Dinger überhaupt was?