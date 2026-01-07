Det Müller sucht für Zuschauer Roman einen zuverlässigen Kombi. Der Haken: Ihm stehen nur 4.000 Euro zur Verfügung. Det muss die Spreu vom Weizen trennen. Denn für einen derart schmalen Euro wird auch viel Schrott angeboten. Trotzdem findet Det vier geeignete Kandidaten: einen Volvo V70, einen Toyota Avensis Kombi, einen Opel Astra Caravan und einen Ford Focus Turnier. Bei einem fliegt ihm bei der Probefahrt die Kupplung um die Ohren?