Alfa is back: Seit im Jahr 1986 Alfa Romeo vom Fiat-Konzern übernommen wurde, gab es nur noch schicke Sparbüchsen mit Frontantrieb. Zuverlässigkeit war oft Fehlanzeige. Nun gibt es nach langem Warten endlich wieder einen sportlichen Hecktriebler der Traditionsmarke: den Alfa Romeo Giulia QV. Sein V6-BiTurbo leistet satte 510 PS. Genau so viel wie der ebenfalls zweifach aufgeladene Achtzylinder des Mercedes-AMG C 63 S. Im direkten Duell muss die Giulia zeigen, ob sie gegen den Platzhirsch mit dem Stern bestehen kann.