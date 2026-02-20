Stadtverkehr ohne Ampeln ist kaum vorstellbar – heute sowie 1868 nicht. Damals wurde die erste Ampel der Welt in London aufgestellt. Mit Gas betrieben und per Hand geschaltet. Die erste elektronische Ampel in Deutschland wurde 1914 in Berlin aufgestellt. Heute gibt es Millionen von Ampeln, die den Verkehr sicher regeln. In Deutschland sind es 1,5 Millionen und in über 60 Städten gibt es individuelle Ampelfiguren. Jetzt auch in Nürnberg. Seit heute zeigt eine Ampel in der Altstadt den berühmten Dürer-Hasen.