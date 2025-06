Loh Collection – 75 Jahre Formel-1 75 Jahre Formel-1. Aktuell sichtbar, fühlbar und erlebbar in der Loh-Collection im Dietzhöltal, eine der spannendsten Autosammlungen der Welt. Das Nationale Automuseum The Loh Collection im hessischen Dietzhölztal-Ewersbach zeigt seit 2023 schon in der Dauerausstellung rund 150 spektakuläre Fahrzeuge von 1886 bis heute. Sie zeigt zahlreiche Einzelstücke, Prototypen und Highlights der Automobilgeschichte aus der Sammlung von Museumsgründer Prof. Dr. Friedhelm Loh. Seine Leidenschaft für Autos wurde offensichtlich schon früh geweckt. Kommen wir zu den motorsportlichen Highlights der Königsklasse. Gleich zu Beginn, noch am Aufgang zur Formel-1-Ausstellung sehen wir den BMW-Williams FW27 aus dem Jahr 2005. Gleich danach begrüßen den Besucher einige sehr selten zu sehende Modelle. Ganz links der Tyrrell von Stefan Bellof, der viel zu früh verstarb. Für viele reifere Motorsportinteressiert ist der Tyrrell von Stefan Bellof wohl etwas ganz besonderes. Er gilt trotz seines frühen Todes für viele Formel.1-Insider wie auch Hans Joachim Stuck als der beste und begabteste deutsche Formel-1-Pilot den wir hatten. Mit diesem damals leistungsmäßig unterlegenen Modell fuhr er im strömenden Regen von Monaco 1984 hinter Alain Prost und Ayrton Senna auf Platz 3. Viele Experten sind sich heute noch sicher, dass Senna ohne Abbruch vor Bellof gewonnen hätte. Immerhin hatte er einen Vorvertrag schon mit Ferrari. Gleich daneben der Brabham-BMW von Nelson Piquet aus der Turbo-Ära. Die Mercedes-McLaren dürfen in einer so umfangreichen Ausstellung genausowenig fehlen wie der Jordan mit der markanten Nase. Dieses wohl als Ungetüm zu bezeichnende Mercedes scheint aus der Suche nach Abtrieb entstanden zu sein.. Nichts kann den Fortschritt in der Formel-1 besser dokumentieren wenn, wie hier, ein 2007er Ferrari direkt hinter dem Regazzoni-Ferrari von 1972 parkt. Jedes kleine Detail eine Augenweide für den Motorsport-Fan..