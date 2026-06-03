In den vergangenen Tagen starteten die Freestyler der GKA Kite World Tour in Nuevo Nayarit in Mexiko in ihre 2026er Saison, was zum allerersten Mal im Tourkalender der GKA war. Das Finale der Männer entwickelte sich zu einem intensiven Kampf, bei dem jeder Fahrer den ersten Eventsieg der Saison holen wollte. Im Verlauf des Heats kristallisierte sich der Kampf um das Podium zwischen drei Fahrern heraus: Arthur Guillebert (FRA), der ehemalige Weltmeister Maxime Chabloz (SUI) und der amtierende Weltmeister – der 16-jährige Deutsche Finn Flügel. Guillebert schien mit einer starken 9-Punkte-Wertung bereits auf Siegkurs zu sein, doch Flügel gab nicht nach und beendete den Heat mit 32,37 Punkten auf Platz eins. Guillebert wurde Zweiter, Chabloz Dritter.