100-Stunden Namibia...Reisereporter Eike Knall und Sven Klawunder gehen auf ein ganz besonderes Abenteuer. Eine Selbstfahrer-Rundreise durch gleich zwei Wüsten Namibias. Nach der Ankunft heisst es jedoch erstmal etwas eingewöhnen und das in der Nähe von Windhoek. In der Okapuka Lodge gehen die beiden dann direkt am ersten Tag auf ihre erste Safari.... Begleitet die beiden auf ihrem ersten Abenteuer und erlebt wunderschöne erste Impressionen von Namibia.