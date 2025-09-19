Im neuen ZDF-Politbarometer erreicht die AfD ein neues Umfragehoch. Mit 26 Prozent zieht sie erstmals sogar mit der Union gleich. Diese verliert bei der Umfrage einen Prozentpunkt, während die AfD einen dazugewinnt. Auch bei den Grünen und den Linken gibt es etwas Bewegung bei den Ergebnissen. Die anderen Parteien bleiben bei ihren Umfragewerten stabil. Mit diesem Ergebnis bei einer Bundestagswahl hätte die schwarz-rote Regierungskoalition von Kanzler Merz (CDU) jedoch keine parlamentarische Mehrheit.