Kanye West hat Empörung ausgelöst, weil er das Musikvideo zu seinem umstrittenen Song „Heil Hitler (Hooligan Version)“ am Tag der Befreiung, dem Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa, veröffentlicht hat. In dem Video, das auf X (früher Twitter) veröffentlicht wurde, sind hemdsärmelige Männer zu sehen, die mit Tierfellen bedeckt sind und ihre Bewunderung für Adolf Hitler ausdrücken. In dem Song behauptet der 47-jährige West, dass sein Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian, der er vorwirft, ihn von den vier gemeinsamen Kindern fernzuhalten, ihn dazu gebracht hat, den Nationalsozialismus anzunehmen. Der Text enthält wiederholte Verweise auf Hitler und antisemitische Äußerungen, wobei die Phrase „N****r, heil Hitler“ 15 Mal wiederholt wird. Er erwähnt auch seine Frau Bianca Censori und verwendet explizite Texte, die andeuten, dass er es genießt, ein „Cuck“ zu sein, ein Fetisch, bei dem Menschen durch die Untreue ihrer Partner erregt werden. Der Song endet mit einem Sample einer Hitler-Rede aus dem Jahr 1935, und West verdoppelte später seine Äußerungen während eines Live-Streams, indem er behauptete, Hitler hätte ihn „als Wissenschaftler“ gemocht. West wurde in den letzten Jahren häufig für seine antisemitischen Äußerungen kritisiert.