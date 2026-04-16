In Nürnberg entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft des Frankenschnellwegs: Am 28. Juni findet ein Bürgerentscheid über den umstrittenen Ausbau statt. Der Stadtrat hat dies einstimmig beschlossen, nachdem die Stadtverwaltung das Bürgerbegehren als zulässig eingestuft hatte. Die Initiatoren wollen die aktuellen Planungen stoppen und verweisen auf Projektkosten von rund einer Milliarde Euro. Wer mit „Ja“ stimmt, ist für einen Stopp – ein „Nein“ unterstützt den Ausbau, wie ihn die Stadtratsmehrheit befürwortet. Alle Wahlberechtigten erhalten automatisch Briefwahlunterlagen. Die Stadt rechnet mit Kosten von etwa einer Million Euro für den Entscheid und hofft auf eine endgültige Klärung des langjährigen Konflikts.