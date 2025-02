Whoopi Goldberg hat Beyoncé in der Sendung „The View“ verteidigt, nachdem die jüngsten Grammy-Gewinne der Sängerin bei Fox News für Kritik gesorgt hatten. Beyoncé schrieb bei der Grammy-Verleihung 2025 Geschichte, als sie für ihr bahnbrechendes Album „Cowboy Carter“ als bestes Country-Album und Album des Jahres ausgezeichnet wurde. Ihr Sieg wurde von dem konservativen Autor Raymond Arroyo während eines Auftritts in der Sendung „The Ingraham Angle“ als „lächerliches Ergebnis“ abgetan. Arroyo stellte in Frage, wie sich Beyoncés 35 Grammys mit Legenden wie Dolly Parton und Frank Sinatra vergleichen lassen, und scherzte sogar, dass „Lady Gagas Katzensitter“ für Grammy-Kategorien stimmen könnte. Goldberg konterte, indem er klarstellte, dass Grammy-Wähler Fachleute aus der Branche sind und keine zufälligen Personen. „Sir, der Katzensitter kann nicht einfach abstimmen“, sagte Goldberg und fügte hinzu: “Sie hat es verdient.“ Sie wies auch darauf hin, dass die Grammys heute 94 Kategorien haben, im Vergleich zu 28 im Jahr 1959, was einen Vergleich der Preisverleihungen erschwert. Goldberg wies Arroyos Behauptung zurück, Beyoncés Country-Sieg sei nicht breit abgestützt gewesen: „Die Leute haben dafür gestimmt. Manchmal gewinnt man, manchmal nicht. Bleiben Sie ruhig!“ Obwohl sie die meistausgezeichnete Künstlerin in der Geschichte der Grammys ist, war dies Beyoncés erster Sieg bei der Wahl zum Album des Jahres, nachdem ihr Album „Lemonade“ 2016 gegen Adele verloren hatte.