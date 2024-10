Die israelische Armee hat erklärt, den Kommandeur der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad Mohammed Abdullah getötet zu haben. Er sei am Donnerstag bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager in Tulkarem „eliminiert“ worden, gab das Militär an. Der Islamische Dschihad hat den Tod Abdullahs zunächst nicht bestätigt. Abdullah war nach Angaben der israelischen Armee der Nachfolger von Mohammed Dschaber, bekannt als Abu Schudschaa, der Ende August bei einem israelischen Angriff getötet worden war.