Der Spitzenkandidat der Union Friedrich Merz (CDU) zeigt sich bei einem möglichen Wahlsieg offen für Koalitionsgespräche mit den Grünen – im Gegensatz zu CSU-Chef Markus Söder. Merz bezeichnete den Spitzenkandidaten der Grünen Robert Habeck in einem Podcast der „Zeit“ als „angenehmen Gesprächspartner“, dessen Bilanz als Wirtschaftsminister allerdings „verheerend“ sei. Ganz anders äußerte sich Markus Söder zur Frage einer gemeinsamen Regierung mit den Grünen, mit denen er „ein grundsätzliches Problem“ habe. „Wenn es nur irgendwie geht, sollen die Grünen in die Opposition“, so Söder bei einer gemeinsamen Wahlkampfveranstaltung mit Merz im nordrhein-westfälischen Brilon.