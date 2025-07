Wadephul in Kiew: Deutschland will Rüstungskooperation mit Ukraine ausweiten

Am Montag hat Johann Wadephul Wolodymyr Selenskyj in Kiew getroffen. Bei seinem Antrittsbesuch in der Ukraine sagte der deutsche Außenminister weitere Unterstützung zu. Zudem wolle man die Zusammenarbeit im Rüstungssektor verstärken. Selenskyj bat Deutschland um die Lieferung weiterer Iris-T-Flugabwehrsysteme.