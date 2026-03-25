Vince Vaughn kritisierte in Theo Vons Podcast „This Past Weekend“ die politische Ausrichtung vieler Late-Night-Talkshows. Er argumentierte, viele Sendungen seien repetitiv und übermäßig politisch geworden, sie seien zu „der gleichen Show“ geworden und nun „wirklich ideologisch ausgerichtet“. Obwohl er niemanden namentlich nannte, sind Moderatoren wie Jimmy Kimmel, Stephen Colbert und Jimmy Fallon für ihre politischen Kommentare bekannt, insbesondere zu US-Präsident Donald Trump. Von meinte, die Einschaltquoten einiger Talkshows seien „eingebrochen“, weil „sie sich nur noch über weiße Hinterwäldler lustig machen konnten“. Vaughn stimmte dem zu und sagte, Podcasts seien erfolgreich, weil „die Leute Authentizität suchen“, während Talkshows „wirklich ideologisch ausgerichtet“ seien und versuchten, „die Leute von ihren Ansichten zu überzeugen“. Der Star aus „Die Hochzeits-Crasher“ behauptete, das Publikum habe diese Entwicklung abgelehnt: „Es war nicht mehr lustig, sondern fühlte sich an, als säße ich in einem verdammten Kurs, den ich nicht besuchen wollte.“ Vaughn kam zu dem Schluss, dass Late-Night-Shows „alle zur gleichen Show geworden sind“, und argumentierte, dass ihr starker politischer Fokus sie eintönig gemacht habe und es nur noch darum gehe, „wer gut und wer böse ist“.