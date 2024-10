In einem kämpferischen Interview mit dem US-Sender Fox News hat sich die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris von Amtsinhaber Joe Biden distanziert. „Meine Präsidentschaft wird keine Fortsetzung der Präsidentschaft von Joe Biden sein“, sagte die Vizepräsidentin in dem am Mittwochabend ausgestrahlten Interview und ergänzte: „Ich repräsentiere eine neue Generation von Führungskräften.“ Zugleich griff sie ihren republikanischen Rivalen Donald Trump scharf wegen dessen Äußerung an, in den USA gebe es einen „Feind im Inneren“, der notfalls mit dem Militär bekämpft werden müsse. Harris bezeichnete Trump im Gespräch mit Fox-Moderator Bret Baier unter anderem als „instabil“ und für das Amt des Präsidenten ungeeignet.