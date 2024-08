Republikaner gegen Demokraten: Am 5. November 2024 wird der kommende Präsident oder die erste Präsidentin in der Geschichte der Vereinigten Staaten gewählt. Für die Demokraten geht die amtierende Vize-Präsidentin Kamala Harris ins Rennen, der ehemalige Präsident Donald Trump tritt für die Republikaner zur Wahl an. Doch wie funktioniert das Wahlsystem der USA eigentlich? Wir erklären es Euch in diesem Video.