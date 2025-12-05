Der russische Präsident Wladimir Putin ist moralisch verantwortlich für die Vergiftung einer Britin im Jahr 2018. Das hat eine Untersuchungskommission ermittelt. Die Mutter dreier Kinder war in der Stadt Salisbury gestorben, nachdem sie sich mit einer Flüssigkeit aus einer Parfümflasche besprüht hatte. Diese hatte ihr Freund in einem Mülleimer gefunden. Wie sich später herausstellte, enthielt die Flasche statt Parfüm das tödliche Nervengift Nowitschok.