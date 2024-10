Vor der heute beginnenden Artenschutzkonferenz im kolumbianischen Cali hat UN-Generalsekretär António Guterres "bedeutende Investitionen" in den Naturschutz gefordert. In einer Videobotschaft hob er hervor, dass die Zerstörung der Natur Konflikte, Hunger und Krankheiten verschärfe, die Armut vergrößere und das Bruttoinlandsprodukt mindere. "We must leave Cali with significant investment in the Global Biodiversity Framework Fund (GBFF), and commitments to mobilize other sources of public and private finance," Guterres says in a video played to delegates gathered in a city on high alert after threats from a guerrilla group.