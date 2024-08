Nach ihrem beispiellosen Vorstoß in der westrussischen Region Kursk hat die ukrainische Armee ihre Angriffe in anderen Regionen fortgesetzt. Örtliche russische Behörden meldeten einen "massiven" Drohnenangriff in der Region Lipezk und einen Brand auf einem Militärflugplatz sowie Schäden an einem Elektrizitätswerk.