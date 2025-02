Wie soll Europa auf die dramatische US-Kehrtwende in der Ukraine-Politik reagieren? Bei einem eilends einberufenen Sondergipfel in Paris zeigen sich die europäischen Staatenlenker uneins in der Frage der Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Auch darüber, wie eine Stärkung der Verteidigung finanziert werden soll, herrscht Uneinigkeit.