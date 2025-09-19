US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass Fernsehsender ihre Lizenzen verlieren könnten, nachdem ABC den Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel suspendiert hat. ABC nahm Kimmel „auf unbestimmte Zeit“ aus dem Programm, nachdem er sich zu dem Mord an dem konservativen Kommentator Charlie Kirk in Utah geäußert hatte. Der Comedian hatte angedeutet, dass der mutmaßliche Täter ein Trump-Anhänger sei. Laut den Behörden wurde dieser aber angeblich von einer „linken Ideologie“ beeinflusst. Kimmels Suspendierung erfolgte, nachdem die Federal Communications Commission (FCC), unter der Leitung von Trumps Vertrautem Brendan Carr, mit regulatorischen Maßnahmen gedroht hatte. Nexstar Media, einer der größten US-Sendernetzbetreiber, kündigte an, Kimmels Show nicht mehr auszustrahlen, während die ABC-Partnergruppe Sinclair während Kimmels Sendezeit eine Würdigung für Charlie Kirk ausstrahlen will. An Bord der Air Force One sagte Trump, die Fernsehsender seien ihm gegenüber „überwältigend negativ“ eingestellt und erklärte: „Ich denke, man sollte ihnen vielleicht die Lizenz entziehen.“ FCC-Kommissar Carr bezeichnete Kimmels Aussagen als „das krankhafteste Verhalten überhaupt“ und warnte die Sender, sie müssten sich ändern oder mit Konsequenzen rechnen. Rechtsexperten weisen darauf hin, dass „the First Amendment” es der FCC verbietet, Sendelizenzen wegen politischer Meinungsäußerungen zu entziehen. Ex-Präsident Barack Obama äußerte, Trump habe die sogenannte „Cancel Culture“ auf eine „gefährlich neue Ebene“ gehoben. Dave Portnoy von Barstool Sports sagte, Kimmel trage nun die „Konsequenzen für sein Verhalten“, während Greg Gutfeld von Fox ihn beschuldigte, Trump-Anhänger irreführend zu beschuldigen.