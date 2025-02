Kurz vor dem dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine schickt US-Präsident Donald Trump hochrangige Regierungsmitglieder nach Russland und in die Ukraine. Zuvor konnte in Russland die Freilassung des inhaftierten US-Amerikaners Marc Fogel erreicht werden. Es ist allerdings unklar, mit wem der dafür zuständige US-Sondergesandte Steve Witkoff in Russland gesprochen hat. Ursprünglich hatte Trump vor seinem Amtsantritt angekündigt, den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden als Präsident zu beenden.