US-Präsident Donald Trump scheint seinen Ton in Bezug auf Zölle auf ausländische Filme abgemildert zu haben, was bei Filmemachern in Hollywood und darüber hinaus Besorgnis ausgelöst hat. Dies geschah nach seiner jüngsten Ankündigung, 100 %ige Zölle auf Filme zu erheben, die „in fremden Ländern produziert werden“. Kürzlich erklärte Trump im Weißen Haus gegenüber der Presse, dass er Gespräche mit führenden Vertretern der Filmindustrie aufnehmen wolle, um der Branche zu helfen„ und nicht zu schaden“. „Wir werden uns mit der Industrie treffen. Ich möchte sicherstellen, dass sie damit zufrieden sind, denn es geht uns um Arbeitsplätze“, fügte Trump hinzu. Der stellvertretende Pressesprecher des Weißen Hauses, Kush Desai, sagte, eine endgültige Entscheidung über die Zölle auf ausländische Filme sei noch nicht getroffen worden. Desai bezeichnete die Entscheidung als eine „Richtlinie zum Schutz“ der „nationalen und wirtschaftlichen Sicherheit der USA, während Hollywood wieder groß gemacht wird“. Trump bezeichnete den Gouverneur des Bundesstaates Kalifornien, Gavin Newsom, als „einen äußerst inkompetenten Mann“ und machte diese „Inkompetenz“ für die Dezimierung der Filmindustrie verantwortlich. Als Reaktion auf Trumps Äußerungen verteidigte Newsom Hollywood, indem er es als „Eckpfeiler“ der kalifornischen Wirtschaft bezeichnete und ihm die Schaffung zahlreicher Arbeitsplätze in diesem Bundesstaat zuschrieb. Trumps erste Ankündigung erfolgte nach einem Besuch des Schauspielers Jon Voight, der der Meinung war, dass Maßnahmen erforderlich seien, um den Menschen in der Branche „ihre Würde und ihre Arbeitsplätze zurückzugeben“. Obwohl noch nicht bestätigt wurde, ob Trump seine Drohungen wahr machen wird oder nicht, hätte die Verhängung solch hoher Zölle nachteilige Auswirkungen auf die gesamte Branche.