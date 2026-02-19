Donald Trump lobte Nicki Minaj bei einer Veranstaltung im Weißen Haus zum Black History Month. Er nannte sie „wunderschön“ und würdigte ihre politische Unterstützung. „Was haltet ihr von Nicki Minaj? Lieben wir Nicki Minaj? Ich liebe Nicki Minaj“, sagte Trump in seiner Rede. „Sie war vor ein paar Wochen hier. Sie ist so wunderschön.“ Er fügte hinzu: „Ihre Nägel sind so lang, dass ich fragte: ‚Nicki, sind die echt?‘ Sie wollte nicht darauf eingehen. Aber sie war so wunderschön und so toll, und vor allem versteht sie es.“ Minaj postete zum Presidents’ Day ein KI-generiertes Bild von sich und Trump in einem Cabrio, beide in pinkfarbenen Trainingsanzügen und beim Geldzählen. Die Rapperin trat kürzlich auch beim von Trump unterstützten World Liberty Forum auf und hielt die Keynote-Rede beim Panel „Owning the Culture“. Die Rapperin traf Trump erstmals öffentlich im Januar beim Trump Accounts Summit in Washington, D.C., wo sie auf der Bühne Händchen mit ihm hielt. „Ich bin wahrscheinlich der größte Fan des Präsidenten“, sagte Minaj auf dem Gipfeltreffen. „Was die Leute sagen, interessiert mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, es motiviert mich, ihn noch mehr zu unterstützen.“ Minaj, die als Kind mit ihren Eltern in die USA kam und zuvor Trumps harte Einwanderungspolitik kritisiert hatte, lobte in den letzten Jahren seine Führungsqualitäten.