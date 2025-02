US-Präsident Donald Trump hat nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Washington angekündigt, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen. „Wir werden ihn besitzen“, betonte er - und schloss nicht aus, zur Absicherung dieser Pläne im Zweifel auch US-Truppen dorthin zu schicken. Aus dem Gazastreifen könne so eine „Riviera des Nahen Ostens“ werden. Die rund zwei Millionen Palästinenser:innen, für die der Gazastreifen ihre Heimat ist, sollen nach Trumps Willen künftig in anderen arabischen Staaten der Region wie Ägypten oder Jordanien leben.