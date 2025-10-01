Am Freitag ist der Tag der Deutschen Einheit. Für viele ist der Tag ein schöner Feiertag oder sogar ein verlängertes Wochenende. Aber der historische Kontext, der gerät oft in den Hintergrund. Monatelange Proteste der Bürgerinnen und Bürger sorgen für die Grenzöffnung der damaligen DDR. Das ebnet den Weg für die deutsche Einheit ein knappes Jahr später. Die Zeit der Wende - die hat auch die Stadt Nürnberg geprägt.