Autokorsos und Jubel in der kurdischen Stadt Kamischli. Grund ist die Einigung zwischen der syrischen Interimsregierung und der kurdischen Autonomieverwaltung. Beide Seiten hatten am Montag ein Abkommen geschlossen, das die Integration der kurdischen Institutionen in die syrische Verwaltung vorsieht. Es sichert den Kurden zudem alle verfassungsgemäßen Rechte zu.