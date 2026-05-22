Stephen Colbert hat in seinen Sendungen „The Colbert Report“ und „The Late Show“ jahrelang Politik in Satire verwandelt, wobei Satire und reale Politik oft auf eine Weise verschmolzen, die mitunter heftige Kontroversen auslöste. Ein besonders brisanter Auslöser war die #CancelColbert-Kampagne. In einer Folge von „The Colbert Report“ aus dem Jahr 2014 parodierte Colbert die Reaktion des Besitzers der Washington Redskins, Dan Snyder, auf die Kritik am Teamnamen, indem er scherzhaft die Gründung einer fiktiven gemeinnützigen Organisation vorschlug. Dieser Witz löste in Teilen der asiatisch-amerikanischen Community heftige Kritik aus, da der Name der fiktiven Gruppe rassistische Beleidigungen enthielt, und führte sogar zu einem viralen Hashtag, der Colberts Absetzung forderte. Doch dies war nicht das einzige Mal, dass Zuschauer Colberts Absetzung forderten. Nach einer Folge der „Late Show“ im Jahr 2017 sah sich Colbert heftiger Kritik ausgesetzt, nachdem ein Witz über Donald Trump und Wladimir Putin online die Kampagne #FireColbert auslöste. Einige Zuschauer kritisierten ihn laut Politico als homophob. Colbert erklärte später, er bereue den Monolog nicht, wohl aber „ein paar Worte, die vulgärer waren, als nötig gewesen wären“. Er stellte klar: „Um es klarzustellen: Das Leben ist kurz, und jeder, der seine Liebe zu einem anderen Menschen auf seine Weise ausdrückt, ist für mich ein amerikanischer Held.“ Colbert bediente sich wiederholt der politischen Satire, indem er scherzhaft über eine Präsidentschaftskandidatur sprach. Nachdem er in South Carolina 2012 in Umfragen vor dem republikanischen Kandidaten Jon Huntsman lag, gründete er ein Sondierungskomitee. „Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich habe mit meinem Geld und meinem spirituellen Berater darüber gesprochen“, sagte Colbert, bevor er das Vorhaben später wieder einstellte. Es war nicht das erste Mal, dass er scherzhaft eine Kandidatur ankündigte. 2008 reichte er sogar Unterlagen für die Vorwahlen der Demokraten und Republikaner in South Carolina ein. 2025 gab CBS mit Bedauern bekannt, dass die „Late Show“ im Mai 2026 eingestellt wird. Der Zeitpunkt dieser Entscheidung wurde von einigen hinterfragt, da er kurz nach Colberts Kritik am Mutterkonzern Paramount und seinen wiederholten Kritiken an Präsident Trump im Fernsehen fiel. Die Entscheidung löste online heftige Kritik aus, da sie nur wenige Tage nach Colberts Vorwurf erfolgte, Paramount habe Donald Trump ein „fettes Bestechungsgeld“ gezahlt. CBS hingegen beharrt darauf, dass die Entscheidung „rein finanziell“ motiviert war.