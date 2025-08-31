Moskau hat seine militärischen Ziele in der Ukraine für den Herbst angekündigt. Damit hält die russische Regierung an der Fortsetzung ihres Angriffskriegs fest – entgegen westlicher Forderungen nach Friedensverhandlungen. Russland fordert, dass unter anderem die Region Donezk Moskaus Armee überlassen wird, um einen Waffenstillstand zu erzielen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt das ab.