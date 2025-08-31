Moskau hat seine militärischen Ziele in der Ukraine für den Herbst angekündigt. Damit hält die russische Regierung an der Fortsetzung ihres Angriffskriegs fest – entgegen westlicher Forderungen nach Friedensverhandlungen. Russland fordert, dass unter anderem die Region Donezk Moskaus Armee überlassen wird, um einen Waffenstillstand zu erzielen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt das ab.
Politik Statt Friedensverhandlungen: Moskau kündigt Herbstoffensive in der Ukraine an
red 31.08.2025 - 11:32 Uhr