Nach dem Erdrutschsieg der Labour-Partei bei der Parlamentswahl in Großbritannien hat der designierte Premierminister Keir Starmer einen Neustart für das Land versprochen. „Der Wandel beginnt jetzt“, rief Starmer in London jubelnden Anhängerinnen und Anhängern zu. Großbritannien könne nach 14 Jahren konservativer Regierung wieder nach vorn schauen. Eine BBC-Prognose vom Freitagmorgen sieht Labour bei 405 der 650 Sitze im Unterhaus (House of Commons), die konservativen Tories brechen demnach von 365 auf 154 Sitze ein. Der noch amtierende britische Premierminister Rishi Sunak hat daraufhin die Niederlage seiner konservativen Tories eingestanden und seinen Rückzug von der Parteispitze angedeutet.