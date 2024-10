Nach Sondierungsgesprächen sind SPD und BSW in Brandenburg auf dem Weg zu Koalitionsverhandlungen einen wichtigen Schritt vorangekommen. Die Sondierungsgruppen beider Parteien wollen nach Informationen der dpa zeitnah bekanntgeben, dass sie den Parteivorständen Verhandlungen empfehlen. Anfang Oktober starteten die SPD unter Ministerpräsident Dietmar Woidke und das BSW unter Landeschef Robert Crumbach die Sondierung über eine mögliche Regierungskoalition. In Sachsen und Thüringen geht es ebenfalls um eine mögliche Regierungsbeteiligung, aber um eine Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD — in Thüringen steht das Projekt aktuell aber wohl auf der Kippe.