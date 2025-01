Arnold Schwarzenegger hat sich zu Gerüchten geäußert, wonach der Schauspieler und ehemalige Gouverneur von Kalifornien planen, die USA zu verlassen, wenn Donald Trump seine zweite Amtszeit als Präsident antritt. Trump, der sich seit seinem Eintritt in die Politik zahlreiche „Feinde“ gemacht hat, zählt Schwarzenegger zu seinen Kritikern, da er bereits früher mit dem ehemaligen Bodybuilder aneinandergeraten ist. Das Gerücht wurde Berichten zufolge von einem Pro-Trump-Konto auf der Social-Media-Plattform X verbreitet. Schwarzenegger entkräftete diese Behauptung in einem Posting auf X mit den Worten: „Glaubt nicht an Fake News. Ich bin in Österreich geboren, aber ich bin in Amerika gemacht worden und ich würde es nie verlassen.“ Dies geschah, nachdem Schwarzenegger Kamala Harris bei den Präsidentschaftswahlen unterstützt hatte. Damals erklärte er, er tue dies, weil er „immer ein Amerikaner sein wird, bevor ich ein Republikaner bin“. Schwarzenegger machte sich einen Namen im Bodybuilding und gewann nach seinem Umzug in die USA mehrere Weltmeistertitel. In den 1980er Jahren wurde er zu einem großen Hollywood-Star, der in vielen Actionfilmen der damaligen Zeit mitspielte. 1983 nahm er die US-Staatsbürgerschaft an und schlug eine erfolgreiche politische Karriere ein, bis er schließlich zum Gouverneur von Kalifornien gewählt wurde. Von 2003 bis 2011 gehörte er der Republikanischen Partei an.