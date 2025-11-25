*„Pressefreiheit garantiert – Vertrauen verloren. Nur 25 % glauben an unabhängige Medien. 75 % sehen Inserate als politisches Steuerungsinstrument. Österreich liegt im Pressefreiheitsindex nur auf Platz 22. Boulevard schreit: ‚Skandal! Wer kauft unsere Medien?‘ Qualität fragt: ‚Medienfreiheit unter Druck – Inseratenpolitik gefährdet Vertrauen.‘ Die Realität: Die meisten Titel gehören großen Verlagen und Medienhäusern. Unabhängige Stimmen? Kaum – und finanziell schwach. Die Herausforderung: Schlagzeilen müssen wieder aufklären statt manipulieren. Pressefreiheit darf nicht nur auf dem Papier stehen.“**