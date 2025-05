Der amerikanische Filmemacher Oliver Stone hat Russlands Präsident Putin in Moskau getroffen. Stone hatte Putin in der Vergangenheit bereits mehrfach für seine Dokumentarfilme interviewt. Worum es bei diesem Gespräch ging, teilte der Kreml nicht mit. Auf dem Bildungsforum zum Tag des Sieges äußerte sich Putin auch zu den ukrainischen Soldaten in Kursk.