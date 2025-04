Die russischen Behörden haben die Elton John Aids-Stiftung mit der Begründung verboten, dass sie sich für die Rechte von LGBTQ+ einsetzt. Die Stiftung, die 1992 vom britischen Superstar Elton John gegründet wurde, konzentriert sich auf die Finanzierung von HIV-Behandlungsprogrammen in verschiedenen Ländern, darunter auch Russland. Die Organisation setzt sich auch für die LGBTQ+-Gemeinschaft in Russland ein, wo die „Bewegung“ verboten ist. Die russische Generalstaatsanwaltschaft erklärte die Stiftung für „unerwünscht“ und warnte, dass ihre Tätigkeit in Russland zu einer strafrechtlichen Verfolgung ihrer Mitarbeiter und Partner führen könnte. Die russischen Behörden beschuldigten die Stiftung außerdem, „nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen“ zu fördern und an einer Kampagne teilzunehmen, die darauf abzielt, „Russland zu diskreditieren“. "Wenn ein Musiker mit denen zusammenspielt, die versuchen, die Saat der Demokratie zu säen, dann ist das Propaganda. Und wenn es Elton John ist, der den Ton angibt, dann ist es auch mehr als nur antirussische Propaganda. In unserem Land arbeitet die britische Stiftung eng mit gemeinnützigen Organisationen zusammen, die als ausländische Agenten eingestuft sind", heißt es in einer Erklärung der russischen Strafverfolgungsbehörden. Die EJAF ist in Russland seit über 20 Jahren in Zusammenarbeit mit „staatlichen und nichtstaatlichen Partnern“ tätig und hat „Hunderttausende von Menschen mit lebenswichtigen HIV-Diensten versorgt“. In einer Stellungnahme behauptete die Organisation, dass in Russland „über 1,2 Millionen Menschen mit HIV leben, von denen über 430.000 keine Behandlung erhalten.“ Der Sänger ist ein langjähriger Kritiker des Umgangs des Landes mit der LGBTQ+-Gemeinschaft und veröffentlichte 2014 einen offenen Brief, in dem er die „schwulenfeindliche“ Gesetzgebung Russlands kritisierte. John, der eine treue Fangemeinde in dem Land hat, organisierte 2015 sogar ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, um ihn der LGBT-Gemeinschaft vorzustellen.