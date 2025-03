Die Komikerin Rosie O'Donnell hat den Erdrutschsieg in den Swing States von US-Präsident Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen 2024 in Frage gestellt. Bei einem Auftritt in der irischen Talkshow „The Late Late Show“ stellte O'Donnell im Gespräch mit Moderator Patrick Kielty die Rechtmäßigkeit von Trumps Sieg in „jedem einzelnen Swing State“ in Frage. Die 63-Jährige spekulierte, dass einer von Trumps „besten Freunden“, dem „das Internet gehört und der es leitet“, zu seinem Sieg beigetragen haben könnte. Obwohl sie sich nicht direkt auf ihn bezog, wird vermutet, dass O'Donnell den Tech-Milliardär Elon Musk meinte, der einigen Wählern in den Swing States 1 Million Dollar zukommen ließ, damit sie für Trump stimmen. „Ich hoffe, dass das untersucht wird und wir sehen, ob es eine Anomalie war oder etwas anderes, das in der Wahlnacht in Amerika passiert ist, als Kamala Harris die Stadien mit Menschen füllte, die sie unterstützten, und Donald Trump nicht in der Lage war, das zu tun“, sagte die Schauspielerin in dem Interview. O'Donnell fuhr fort, Trumps jüngste Aktivitäten und Veränderungen im Weißen Haus zu kritisieren, insbesondere seine Bemühungen, das Bildungsministerium aufzulösen. Die Komikerin, die ein Kind mit Autismus hat, äußerte ihre Frustration über diese Entscheidung, die sie als „katastrophal für Kinder auf dem Spektrum“ bezeichnete. O'Donnell, die seit Trumps Wiederwahl in Dublin, Irland, lebt, hat ihre Abneigung gegen den derzeitigen US-Präsidenten schon seit vielen Jahren lautstark zum Ausdruck gebracht. Die Schauspielerin erzählte Kielty, wie sie in ihrer umstrittenen Talkshow „The View“ über Trumps Konkurse und Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe diskutiert hat.