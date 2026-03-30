Rob Schneider ist der Ansicht, dass die USA angesichts des andauernden Krieges der Trump-Regierung gegen den Iran die Wehrpflicht für junge Menschen wieder einführen müssen. Schneider, der selbst nie beim Militär war, schrieb in einem Beitrag auf X: „Jeder Amerikaner muss mit 18 Jahren zwei Jahre Wehrdienst leisten.“ „Die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten bietet uns unvergleichliche Freiheiten und Chancen, um die uns die Welt beneidet. Doch diese Freiheiten haben ihren Preis“, fügte er hinzu. Der Schauspieler argumentierte: „Indem wir diese Freiheiten schützen und bewahren, werden junge Menschen im Dienst für ihr Land und – ebenso wichtig – füreinander vereint sein.“ Schneider wies darauf hin, dass viele Länder die Wehrpflicht kennen und merkte an: „Bis vor Kurzem galt sie auch in unserem Land.“ Er betonte den Wert des nationalen Dienstes für junge Amerikaner. Die letzte Wehrpflicht in den Vereinigten Staaten fand am 7. Dezember 1972 in der Endphase des Vietnamkriegs statt. Er behauptete, die Wiedereinführung der Wehrpflicht würde Amerikas Jugend einem „rigorosen körperlichen Training unterziehen, von dem sie ihr Leben lang profitieren könnte“. Schneider argumentierte außerdem, dass ihnen das Militär – anders als die heutigen Universitäten – zeigen würde, „wie großartig ihr Land wirklich ist“.