Rihanna scherzte kürzlich auf Instagram, dass sie sich mit dem Reisepass ihres Sohnes in die Wahllokale schleichen werde, um bei den Präsidentschaftswahlen abzustimmen. Der Popstar postete ein Video in ihrer Instagram-Story mit dem Titel „POV: me trying to sneak into the polls with my son's passport #votecauseicant“. Die Sängerin hat zwei Söhne mit ihrem amerikanischen Freund A$AP Rocky, den 2-jährigen RZA und den 1-jährigen Riot. Die Grammy-Gewinnerin wurde auf Barbados geboren und kann aufgrund ihres Staatsbürgerschaftsstatus nicht in den USA wählen. Es ist nicht das erste Mal, dass sie ihre Fans ermutigt, wählen zu gehen. 2018 rief Rihanna ihre Fans dazu auf, bei den Zwischenwahlen zu wählen. Rihanna ist eine von mehreren Prominenten, die ihre Meinung zu den US-Präsidentschaftswahlen geäußert haben. Jennifer Lopez, Cardi B, Arnold Schwarzenegger und Taylor Swift haben ihre Plattformen genutzt, um ihre Unterstützung für Harris bei der bevorstehenden Wahl zu zeigen. Elon Musk, Caitlyn Jenner und Hulk Hogan hingegen haben ihre Plattformen genutzt, um Donald Trump zu unterstützen.