Nach neuen westlichen Sanktionen hat der Iran AM Donnerstag den deutschen sowie drei weitere europäische Botschafter einbestellt. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA hatten am Dienstag neue Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Als Grund wurde die Lieferung ballistischer Raketen an Russland genannt. Ziel der neuen Sanktionen ist unter anderem die staatliche iranische Fluggesellschaft Iran Air. Der Iran hat zurückgewiesen, Russland Waffen zur Nutzung im Krieg gegen die Ukraine geliefert zu haben, und kündigte eine Antwort auf die neuerlichen Sanktionen an.