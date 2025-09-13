Prinz Harry stattete Kiew einen Überraschungsbesuch ab, um verletzte ukrainische Soldaten zu unterstützen, und versprach, ihnen bei der Genesung von ihren Kriegsverletzungen zu helfen. Der Herzog von Sussex, ein Veteran der britischen Armee, sagte, er wolle „alles in seiner Macht Stehende“ tun, um den Verwundeten zu helfen. Harry kam mit seinem Team der Invictus Games Foundation an und kündigte neue Rehabilitationsprojekte für verwundete Veteranen in Kiew an, die später auf die gesamte Ukraine ausgeweitet werden sollen. Die von Prinz Harry gegründeten Invictus Games helfen verwundeten Veteranen durch adaptiven Sport und ein neues Lebensziel bei der Genesung. „Wir können den Krieg nicht beenden“, sagte Harry gegenüber The Guardian in einem Zug nach Kiew, „aber wir können alles in unserer Macht Stehende tun, um den Genesungsprozess zu unterstützen.“ Bevor er nach Kiew reiste, verbrachte Harry vier Tage in Großbritannien und traf dort zum ersten Mal seit fast zwei Jahren seinen Vater, König Charles. Sie trafen sich zu einem privaten Tee im Clarence House in London für 54 Minuten, was viele als einen kleinen Schritt in Richtung Versöhnung sehen. Harry ist seitdem er und seine Frau Meghan 2020 das königliche Leben verlassen haben und nach Kalifornien gezogen sind, von seiner Familie entfremdet.